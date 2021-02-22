Advertisements

مرتلو الكنائس يشرحون للفجر طقس قداسات صوم يونان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، أولى قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.

 

عبد الملك يشرح طقس رفع بخور باكر

وللقداسات طابع خاص تتميز به في أيام صوم يونان عن مثيلاتها في بقية العام، فيقول المرتل "يعقوب عبد الملك"، من الصعيد المصري، إنه بخصوص رفع بخور باكر، فيرفع بخور باكر صباحًا منفصلًا عن القداس، وبعد صلاة الشكر يقول المرتلون كيرياليسون الصيامي بدلًا من أرباع الناقوس، وبعد أوشية المرضى وأوشية المسافرين تقال ذكصولوجيات الصوم المقدس قبل ذكصولوجية العذراء، ويصلي الكاهن إفنوتي ناي نان ويجاوبه الشعب كيرياليسون ثلاث مرات دمجًا، وتطفأ الشموع والأنوار ثم يسدل ستر الهيكل وتقرأ النبوات.

 

وأضاف في تصريحات خاصة، تضاء الشموع والأنوار ويصلي الكاهن الطلبة مع الميطانيات ويجاوبه الشعب كيرياليسون كما في طلبة البصخة المقدسة ثم يصلي الكاهن أوشية الإنجيل ويطرح المزمور ويقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا ثم الختام.

 

وبهنان يستكمل القداس الإلهي

من جانبه أشار المرتل عدلي بهنان، في تصريحات خاصة، إلى أنه في القداس الالهي يقدم الحمل ويقال لحن الليلويا إيه إي إيخون بدلًا من الليلوبا فاي بيه بي، سوتيس آمين دمجًا ثم نيف سنتي، وبعد تحليل الخُدام يقول الشمامسة لحن إنثو تيه تي شوري ثم الهيتينيات وفيها الربع الخاص بيونان قبل الربع الخاص بالآباء الرسل ثم تين أوأوشت قبل البولس. وعند رفع بخور الأبركسيس يقال مرد الأبركسيس شاري إفنوتي ثم أوشية الإنجيل فالإنجيل، ثم يستكمل القداس بشكل طبيعي.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل مروان محسن يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

منذ ساعة و نصف

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

قيدها وحاول تجريدها من ملابسها.. عاطل يتحرش بـ"راقصة شهيرة" داخل شقتها بالهرم

منذ 38 دقيقة

حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

08:11 م

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

09:30 م

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

08:57 م

حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»