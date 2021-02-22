أديب: الأمن القومي المصري لا يتوقف عند حدودنا الجغرافية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الأمن القومي المصري لا يتوقف عند الحدود الجغرافية لمصر.



وقال "أديب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "هدفنا عدم وجود مليشيات في دولة ليبيا وتمكنا من الوصول لهذه النتيجة بفضل الجهود التي قامت بها الدولة المصرية".



وأضاف "نراقب الوضع بشكل حذر لنرى ماذا ستفعل تركيا في 25 ألف إرهابي تكفيري تم تدريبهم في سوريا ووصولوا إلى غرب ليبيا بتسليح، وهناك الإرادة الدولية ومؤتمر برلين وكافة المؤتمرات تطالب بخروج كافة القوى الأجنبية وهو المعيار الذي يتم متابعته حاليًا".



وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر جريدة الفجر، إن زيارة رئيس وزراء ليبيا الجديد إلى مصر اليوم الخميس، هي زيارة في غاية الأهمية، وهي صفعة كبيرة على وجه ميليشيات الجماعات الإرهابية.



وأضاف "ثابت" خلال مداخلته الهاتفية لـ"برنامج خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زيارة اليوم هي بحث لسبل التعاون الاستراتيجي بين الدولة المصرية وليبيا، وتأكيد على أن الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ.



وتابع: "أن الهدف الرئيسي لرئيس الوزراء الليبي الجديد هو التحضير للانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، بالإضافة لأهداف تنموية، وأيضا سيسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط".