Advertisements

أديب: الأمن القومي المصري لا يتوقف عند حدودنا الجغرافية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الأمن القومي المصري لا يتوقف عند الحدود الجغرافية لمصر.

وقال "أديب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "هدفنا عدم وجود مليشيات في دولة ليبيا وتمكنا من الوصول لهذه النتيجة بفضل الجهود التي قامت بها الدولة المصرية".

وأضاف "نراقب الوضع بشكل حذر لنرى ماذا ستفعل تركيا في 25 ألف إرهابي تكفيري تم تدريبهم في سوريا ووصولوا إلى غرب ليبيا بتسليح، وهناك الإرادة الدولية ومؤتمر برلين وكافة المؤتمرات تطالب بخروج كافة القوى الأجنبية وهو المعيار الذي يتم متابعته حاليًا".

وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر جريدة الفجر، إن زيارة رئيس وزراء ليبيا الجديد إلى مصر اليوم الخميس، هي زيارة في غاية الأهمية، وهي صفعة كبيرة على وجه ميليشيات الجماعات الإرهابية.

وأضاف "ثابت" خلال مداخلته الهاتفية لـ"برنامج خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زيارة اليوم هي بحث لسبل التعاون الاستراتيجي بين الدولة المصرية وليبيا، وتأكيد على أن الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ.

وتابع: "أن الهدف الرئيسي لرئيس الوزراء الليبي الجديد هو التحضير للانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، بالإضافة لأهداف تنموية، وأيضا سيسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لين

أخبار تهمك

وكيل مروان محسن يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قيدها وحاول تجريدها من ملابسها.. عاطل يتحرش بـ"راقصة شهيرة" داخل شقتها بالهرم

منذ 38 دقيقة

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 6 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

منذ ساعة و نصف

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

برلماني ليبي: الشعب المصري له مواقف تاريخية معنا وسنرد الجميل

شاهد.. "أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

أديب: في حالة ارتياح بين العرب بعد كلمة السيسي (فيديو)

أديب يطالب بتأمين الحدود: "هو عشماوي كان بيجلنا منين" (فيديو)

كاتب ليبي : خطة أردوغان السيطرة على الموانىء وحقوق البترول في سرت والجفرة (فيديو)

مصطفى ثابت عن زيارة رئيس الحكومة الليبية لمصر: صفعة على وجه الجماعات الإرهابية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

08:11 م

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

09:30 م

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

08:57 م

حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»