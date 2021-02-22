وكيل مروان محسن يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي

أكد تامر النحاس وكيل اللاعيبن ووكيل مهاجم الأهلي مروان محسن، أن مروان مهاجم كبير ويمتلك قدرات فنية كبيرة، بدليل استمراره مع الأهلي حتى الآن.

وأضاف النحاس، في تصريحات لبرنامج " في الاستاد " الذي يقدمه كريم خطاب عبر إذاعة نجوم FM، بأن مروان لا يختلف أحد على قدراته الفنية، ولكن مازال الحظ لم يحالفه خلال الفترة الماضية.

وأوضح وكيل مروان محسن ندرس خلال الفترة القادمة حتى نهاية الموسم فكرة الإعارة لمدة موسم يخرج فيها مروان محسن، مازالنا لم نحسم الأمر ولكن ندرس ذلك، ولو ذلك في مصلحة اللاعب والنادي الأهلي سنقوم بهذا الأمر فورًا.