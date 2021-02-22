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التعادل يحسم قمة سموحة والمصري في الدوري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة مع نظيره المصرى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز. 

سجل عمر كمال عبد الواحد هدف المصرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 14 بينما سجل عبد الكبير الوادى هدف سموحة فى الدقيقة 38.

وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى 18 نقطة والمصرى إلى 21 نقطة. 

جاءت المباراة حماسية سريعة سيطر سموحه على معظم فترات الشوط الأول وكاد أن يتقدم فى الدقيقة الثانية عندما انفرد حسام حسن مهاجم سموحه بمرمى المصرى وتمكن أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدى من إنقاذها. 

وشهدت الدقيقة 18 احتساب ضربة جزاء للمصرى لإعاقة رجب نبيل مدافع سموحة  لعمر كمال عبد الواحد وسجل منها الأخير الهدف الأول للمصرى. 

وواصل سموحة هجماته على مرمى ولاحت له عدة فرص حقيقية للتهديف أبرزها فرصتان لحسام حسن وفرصة لأحمد عبد القادر  ولاحت للمصرى فرصة وحيده من تسديدة اوستين اموتو.

وتمكن عبد الكريم الوادى لاعب سموحه من تسجيل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 38 من تمريرة عرضية لمحمد الترهونى لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفى الشوط الثانى تبدلت الأمور وسيطر فريق المصرى على معظم فتراته ولاحت له عدة فرص للتهديف أبرزها تسديدة سعيد سنبورى التى اصطدمت بالعارضة فى الدقيقة  وانفراد لمحمد عنتر فى الدقيقة  ورأسيه لفريد شوقى. 

واستعاد فريق سموحه هجماته مرة أخرى فى الدقائق العشر الأخيرة ولاحت فرصتان محققتان لمصطفى فتحى. 

وشهد الثوانى الأخيرة من الوقت الضائع تسديدة من أحد لاعبى المصرى اصطدمت پديريك تسيبامبى لاعب سموحه وأنهى الحكم المباراة بعدها. 

وعقب أنهاء المباراة، أشار حكم الفار لمحمد العدوى حكم المباراة بأن التسديدة الأخيرة للاعب المصري اصطدمت بيد لاعب سموحه ليحتسبها الحكم ضربة جزاء للمصرى سددها أحمد رفعت وتصدى لها ببراعة الهانى سليمان لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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