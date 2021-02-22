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حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 أشار مصدر بجهاز الكرة بنادى الزمالك، إلى حقيقة توقيع المحترف التونسى فرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الفريق.


وأكد المصدر فى تصريحات صحفية: "حتى هذه اللحظة فرجانى ساسى لم يحسم خطوته المقبلة، والحديث عن توقيعه للدحيل القطرى غير صحيح".

وتابع: "اللاعب يضع تركيزه مع القلعة البيضاء لحصد الألقاب المحلية والإفريقية بالموسم الحالى، ولم يوقع لأى فريق انتظاراً لحسم موقفه مع القلعة البيضاء".

وينتهي عقد فرجانى ساسى مع الزمالك  بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى فريق دون الرجوع للإدارة البيضاء.

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فرجاني ساسي يوقع للدحيل الزمالك

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