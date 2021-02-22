حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

أشار مصدر بجهاز الكرة بنادى الزمالك، إلى حقيقة توقيع المحترف التونسى فرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الفريق.









وأكد المصدر فى تصريحات صحفية: "حتى هذه اللحظة فرجانى ساسى لم يحسم خطوته المقبلة، والحديث عن توقيعه للدحيل القطرى غير صحيح".





وتابع: "اللاعب يضع تركيزه مع القلعة البيضاء لحصد الألقاب المحلية والإفريقية بالموسم الحالى، ولم يوقع لأى فريق انتظاراً لحسم موقفه مع القلعة البيضاء".



