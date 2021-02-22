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تعرف على حالة الطقس غداً الثلاثاء في جمهورية مصر العربية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:53 م
الطقس غدا
الطقس غدا
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الاثنين الموافق الـ22 من فبراير 2021، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غداً الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية، والتي ستشهد استمراراً في عدم الاستقرار.

حالة الطقس غداً

وتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس غدا حالة من عدم الاستقرار،حيث صل ذروتها، نتيجة إلى وجود منخض جوي فى طبقات الجو العليا يتزامن مع منخفض جوي في البحر الاحمر وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية، ما يدفع رطوبة البحر الأحمر تجاه سواحلنا.

توقعات الأرصاد بشأن الطقس غدا

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الطقس غدا سيشهد سقوط أمطار تتراوح حدتها بين الغزيرة إلي متوسطة، كما تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربي، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على ووسط سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وتسقط أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحرى.

توقعات الطقس غدًا الثلاثاء

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها، إلى أن الطقس غداً الثلاثاء سيشهد سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدًا في مصر

كما لفتت الأرصاد إلى أن الطقس غدا سيتخلله أمطارا متوسطة إلى رعدية أحيانًا علي سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح نشطة على كافة أنحاء الجمهورية، ما يتسبب في اضطراب الملاحبة البحرية فى البحر الأحمر.

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