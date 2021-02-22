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جونسون يعلن رفع قيود الإغلاق العام بـ"حذر"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يوجد طريقة مضمونة للقضاء على كورونا في العالم، وبالتالي سيتم رفع قيود الإغلاق بـ"حذر" حيث لا يمكن الإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.

 

وفي كلمة له أمام البرلمان البريطاني، عرض جونسون خطة الخروج من الإغلاق العام، مؤكدا أنه "لا يوجد طريقة موثوقة لبريطانيا أو للعالم للتخلص من جائحة كوفيد-19 ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع قيود الإغلاق العام التي تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا الجسدية والعقلية وفرص حياة أطفالنا".

 

وأضاف: "لهذا السبب من المهم أن تكون خريطة الطريق هذه حذرة ولكن لا رجعة فيها نحن نبدأ ما أتمناه وأعتقد أنه طريق باتجاه واحد نحو الحرية.. نحن سنبدأ بما أعتقد وآمل أنه سيكون الطريق باتجاه الحرية".

 

وفي هذا السياق، قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنه سيكون هناك خمسة أسابيع على الأقل بين كل خطوة وأخرى لتخفيف إجراءات الإغلاق.

 

وبحسب خارطة الطريق، سيستغرق الأمر حوالي أربعة أسابيع حتى تظهر البيانات تأثير تخفيف القيود وستقدم الحكومة للجمهور والشركات إشعارا آخر قبل أسبوع من فرض أي تغييرات أخرى.

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