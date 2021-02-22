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الشكوك تحوم حول مشاركة نجم بايرن ميونيخ ضد لاتسيو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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تثير الشكوك حول مشاركة نجم دافع بايرن ميونيخ الألماني أمام لاتسيو الإيطالي، في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن المباراة: "نيكلاس سولي تعرض لإصابة، قد يتحتم الدفع بجوشوا (كيميش) في الجانب الأيمن (من الدفاع)، لكننا مازلنا بحاجة لحسم القرار".

ومع ذلك، يتوجه سولي برفقة الفريق إلى لاتسيو، رغم أنه حصل على راحة اليوم للتعافي.

كما كشف فليك أنه سيشرك ليون جوريتسكا أساسيا في مباراة لاتسيو، حيث تعافى اللاعب من عدوى فيروس كورونا المستجد وعاد للمشاركة مع الفريق في المباراة التي خسرها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 2، أمس الأول، في البوندسليجا.

وقال فليك: "لم يكن من الممكن ضمان العودة من المرض بهذا الشكل، نأمل أن يتمكن من أن يؤدي بالمستويات التي أظهرها خلال 45 دقيقة لعبها أمام فريق فرانكفورت، هو عنصر جيد بالنسبة لنا".

ويغيب بايرن ميونخ حاليا عن أفضل مستوياته، وقد تعرض لتعادل وهزيمة خلال مباراتيه الماضيتين بالدوري وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري الألماني حيث يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام أقرب منافسيه لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وأوضح فليك: "نعرف ما حدث في الأيام القليلة الماضية، أود أن يؤدي الفريق بقوة منذ البداية، نعرف ما يمكن أن نقدمه في كرة القدم".

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