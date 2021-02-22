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عماد الدين أديب: مشاريع تنمية الريف الظهير الحقيقي للمصريين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الديمقراطية ليست حرية الرأي فقط وتوفير الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وتموين للمواطنين أمر ضروري.

وقال "أديب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "هناك رغبة مستمرة دائما عند القيادة السياسية في مفهومها للديمقراطية بأنها ليست حرية التعبير أو إطلاق وجهات النظر".

وأضاف "ولكن منتقصي الخدمة في الصحة والتعليم والنقل والسفر والتموين لا صوت لهم ويجب أن يتم تحسين أوضاع الناس وهذا ما يحرص عليه الرئيس والحكومة".

وتابع "مشاريع إعادة اعمار وتنمية الريف المصري يمثل الظهير الحقيقي للشعب المصري، خاصة أن الريف تم إهماله لسنوات طويلة من ناحية أنه يحصل على خدماته الصحية والتعليمية والصرف الصحي ورصف الطرق والكباري لأنه لن يكون هناك تنمية سياسية بدون أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولابد من إشعار الناس بجدوى وجود دولة وطنية تسهر من أجل راحتهم".

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