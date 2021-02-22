Advertisements

مُدرس تاريخ كنسي: الطاعون والولاء أسبابًا ربطت "العراقيين" بيونان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، أولى قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.

 

الطاعون سببًا في الصوم

باسم منير، مُدرس العهد القديم، بمدارس الشمامسة، والحاصل على دبلوم معهد الرعاية والتربية قسم الكتاب المقدس، قال في تصريحات خاصة إن صوم يونان يُطلق عليه "صوم باعوثة" في الكنيسة الكلدانية العراقية.

وأوضح "منير" أن لصوم باعوثة تاريخ في الكنيسة الكلدانية، فبحسب نشرة قديمة للبطريركية الكلدانية، بدأ صوم باعوثة بانتشار وباء الطاعون الذي اكتسح مناطق عديدة من العراق في القرن السابع، وبسببه قرر البطريرك والأساقفة وقتذاك رفع الصلوات، والصوم على نية وقف الكارثة التي حلت بالناس، فكانت النتيجة أن بطل الموت وزال شبح الطاعون، فاتفق رؤساء الكنيسة، منذ ذلك الوقت، على أن يحيوا هذه الذكرى سنويا من خلال صوم الباعوثة الذي تواصل الكنيسة القيام به إلى يومنا هذا.

 

سيناريو أخر.. اعتراف بالفضل

أشار "منير" إلى أن اهل نينوى أكثر من غيرهم بهذا الصوم حتى ان الكثير منهم ينقطع تماما عن الطعام خلال هذا الصوم، والسبب في ذلك هو اعتارف بفضل يونان النبي عليهم، بعدما ارسله الله إلى اهل نينوى وحاول الهرب خوفاً منهم ثم القي في الماء وابتلعه الحوت لمدة ثلاثة ايام فصلى إلى الله من جوف الحوت واستجاب الله له وخلصه فذهب بعدها إلى اهل نينوى يحثهم على التوبة عن الخطايا.

وأوضح أن استجابة أهل نينوى بالتوبة تسببت في صفح الله لهم، وانقاذ اجدادهم الذين كان يبلغ عددهم 120 ألف نفس بحسب ما ورد بالكتاب المقدس.

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 6 ساعات

قيدها وحاول تجريدها من ملابسها.. عاطل يتحرش بـ"راقصة شهيرة" داخل شقتها بالهرم

منذ 36 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ نصف ساعة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وكيل مروان محسن يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ حوالي 4 ساعات

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

08:11 م

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

09:30 م

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

08:57 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»