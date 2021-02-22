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الري: مصر تعاني من الشح المائي وليس لدينا أي رفاهية لإهدار المياه (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اجتماع عدد من الوزراء اليوم وهم الري والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الوزارة يهدف دراسة إنشاء منظومة للتعامل مع المخلفات التي يتم إزالتها من الترع، وتم الإتفاق أن تكون محافظة البحيرة أول من ينفذ فيها هذه التجربة تمهيدا للتوسع في محافظات أخرى.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية ""، اليوم الاثنين، إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، ونعاني من شح مياه، وليس لدينا رفاهية إهدار المياه، فهو مورد عزيز بالنسبة لنا، ولابد أن نحافظ عليها.

وأوضح أن مشروع تبطين الترع الهدف منه استعادة القطاع المائي للترع، وخدمة أهالينا المزارعين، لافتًا إلى أن التعامل الصارم مع حماية الترع سيكون له دور كبير في الحفاظ على المياه، وحمايه النبات من حالة الإجهاد.

ونوه بأن إلقاء المخلفات المنزلية والحيوانات النافقة في المجاري والترع والمصارف تتسبب بمشكلة في الانسداد وتلويث المياه، لافتًا إلى أن انسداد المصارف يؤدي لغرق الأراضي.

وأشار إلى أن الغرامة المالية سوف تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة لحماية الموارد المائية من التلوث.

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