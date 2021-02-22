وليد منصور يواصل مفاجأته الغنائية بديو "ولعوا ولعوا"محمد جمعه ومدين

يواصل المتتج وليد منصور الكشف عن المزيد من المفاجأت الغنائية الغير متوقعة حيث تعاقد مع الفنان محمد جمعة والملحن مدين لإنتاج أول ديو يجمعهما بعنوان "ولعوا ولعوا".



ديو "ولعوا ولعوا" كلمات هشام صادق ولحن مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر تصويره كفيديو كليب من اخراج مصطفي عامر.



يحسب لوليد منصور مؤخرا بصمتة المميزة في عالم الأغنية بداية من إعادته لنجمة بحجم روبي للغناء بعد توقف عدة سنوات بألبوم "حته تانية" الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته "Talent Beats" او "تالنت بيتس" والذي تم الترويج له بإطلاق البوستر الأول منذ أيام وكان حديث محبي روبي ممن اشادوا بعدوتها للغناء علي مواقع التواصل الإجتماعي.



ومن المقرر ان يتم إطلاق ألبوم "حته تانية "رسميا يوم ٢٦ فبراير الجاري.



كما انتهي منصور من تصوير كليب "اخره سهره" في اولي تجارب الموزع احمد ابراهيم في الغناء.. بالإضافة إلى تنظيمه لعدد من الحفلات الضخمة بمصر والعالم العربي والتي من المقرر الكشف عن تفاصيلها ومواعيدها عقب استقرار الحياة وتراجع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".



على جانب آخر يواصل منصور تصوير مشاهد فيلم "أهل الكهف" الذي يتوقع له أن يكون في مقدمة الأعمال السينمائية لعام ٢٠٢١ التي ترقى للعالمية من حيث حداثة فكرته وتشويق اخراجه وثراء الإنتاج الذي يعيد للسينما المصرية ريادتها بالشرق الأوسط.



ويضم "أهل الكهف" نخبه كبيره من نجوم السينما في مقدمتهم خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح،احمد عيد،محمود حميده،محمد فراج،ريم مصطفي،خالد الصاوي،بيومي فواد،صبرى فواز، عبد الرحمن ابوزهرة،أحمد فواز سليم،هاجر أحمد من تاليف ايمن بهحت قمر وإخراج عمرو عرفة.