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هاني الناظر: التدخين يجعلك عرضه للإصابة بالفيروس والحديث عن مقاومته للوباء غير علمي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن هناك الدرسات العلمية تؤكد بأجملها عن خطورة السجائر، مشيرًا إلى أنه غير معقول أن تحمي السجائر من فيروس كورونا، لكنها تعمل على انتشار الوباء والمدخن أكثر عرضة للفيروس.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الحديث عن فوائد السجائر ومقاومتها لفيروس كورونا حديث غير علمي، حيث إن الدخان يؤثر على الجهاز التنفسي ويكون الفيروس قادر بكل سهولة على اختراق الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن الدخان لا يقتل الفيروس إطلاقًا.

وأوضح أن التدخين يُسبب العديد من الأمراض، وخطير على الرئة والقلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أن الشيشة المحمولة أخطر على صحة الإنسان من السجائر، وهي وسائل مدمرة للصحة، والشيشة تساعد على انتشار كورونا.

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كورونا الفجر ابراج في مدينة العلمين

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