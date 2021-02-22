تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد أعلنت عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من اليوم على السواحل الغربية للبلاد مطروح والإسكندرية والسلوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة وصاحب ذلك أمطاررعدية مصحوبة بالبرد.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمطار ستمتد خلال الساعات المقبلة لتشمل كافة محافظات الوجه البحري أمطار متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية أحيانًا مصحوبة بالبرد.



وحذرت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من أمطار متوسطة قد تغز أحيانًا على بعض الفترات على القاهرة ومدن القناة، لافتة إلى أن الأمطار في سيناء قد تصل إلى حد السيول

