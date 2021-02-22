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إسرائيل تقلص عدد العائدين عن طريق مطار بن جوريون إلى 200 شخص يوميا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الحكومة الإسرائيلية إنه ابتداء من الأسبوع القادم، سيسمح فقط لـ200 إسرائيلي الدخول يوميا عبر مطار بن غوريون، بسبب المخاوف من دخول طفرات جديدة لفيروس كورونا.

 

إسرائيل تقلص عدد العائدين عن طريق مطار بن غوريون إلى 200 شخص يومياالصحة الإسرائيلية: لقاح "فايزر"/"بيوننتيك" خفض الإصابات بكورونا بنسبة 95.8%

وقد جاء هذا القرار بعد اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي ادلشتاين ووزيرة المواصلات ميري ريغف، حول هذا الشأن، بسبب المخاوف من دخول طفرات جديدة لفيروس كورونا إلى إسرائيل، وعلى خلفية أن الحجر الإلزامي للعائدين في الفنادق ينتهي منتصف الليلة.

 

وأوضحت وزارة المواصلات في بيان أن دخول الإسرائيليين سيتقلص إلى الحد الأدنى، باستثناء الحالات الإنسانية الضرورية فقط، وذلك "حتى إيجاد حل تقني أو إعادة الحجر الصحي في الفنادق".

 

وطالبت الوزارة "كل من يخطط للخروج من إسرائيل خلال الأيام القادمة أن يدرس ضرورة خروجه على ضوء القيود المتوقعة مع عودته".

 

يشار إلى أن لجنة الدستور كان من المفترض أن تجتمع اليوم لتمديد الحجر الصحي الإلزامي للعائدين، لكن الجلسة ألغيت وهذا سيؤدي إلى إلغاء الدخول الإجباري إلى الحجر الصحي للعائدين في الفنادق.

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