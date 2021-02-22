صندوق النقد الدولي: جائحة كورونا قد توسع فجوة الثروة في أوروبا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن جائحة كورونا من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم، ودعم الاقتصادات حتى انتهاء الوباء.





وفي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين، أشادت "كريستالينا جورجيفا" بحكومات الاتحاد الأوروبي لإقرارها أكثر من 3 تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما في ذلك خطط الاحتفاظ بالوظائف التي ساعدت أكثر من 54 مليون عامل، بحسب وكالة "رويترز".





وأضافت "جورجيفا": "لكن الطريق إلى التعافي غير متساوٍ بسبب الاختلاف في الأوضاع التي يمكن البدء منها، والهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، مما يتسبب في نمو التفاوتات عبر البلدان وداخلها".





وقالت "جورجيفا" إن الدول التي تعتبر وجهات سياحية تقليدية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، تقلص اقتصادها بأكثر من 9 بالمائة في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​انكماش بنسبة 6.4 بالمائة عبر الكتلة.





ووافق الاتحاد الأوروبي في العام الماضي على اقتراض 750 مليار يورو بشكل مشترك وإنفاقه من خلال المنح والقروض على الإصلاحات والاستثمار الأخضر والرقمي الذي من شأنه أن يعزز النمو المحتمل لمن هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.





وقالت "جورجيفا" إن تنسيق مثل هذا الاستثمار الأخضر والرقمي يعتبر أهم إجراء على المدى الطويل.





وأوضحت: "يُظهر تحليلنا أن هذا يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 15 عامًا بنحو 0.7 بالمائة كل عام، مما يخلق ملايين الوظائف الجديدة".