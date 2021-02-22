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نشرة حوادث الفجر: كيف أنهت رحلة المشايخ حياة سيدة أوسيم المنتحرة؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

قيدها وحاول تجريدها من ملابسها.. عاطل يتحرش بـ"راقصة شهيرة" داخل شقتها بالهرم

اعتدى عاطل عشريني العمر على راقصة شهيرة، محاولا نزع ملابسها لاغتصابها، داخل شقتها بشارع أبو الهول، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ننشر صورة المتهم بقتل نجل خاله بالاشتراك مع والدته في الوراق

حصلت بوابة الفجر، على صورة المتهم في واقعة قتل نجل خاله وإصابة شقيقه بمساعدته والدته بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ننشر صورة ضحية عمته ونجلها في الوراق

حصلت بوابة الفجر، على صورة المجني عليه، بعد قتله على يد عمته ونجلها أمام المارة بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مرض نفسي أم سحر".. كيف أنهت رحلة المشايخ حياة سيدة أوسيم المنتحرة؟

في عام 2018 تزوجت سيدة عشرينية العمر من شاب يكبرها بعدة أعوام، بعد فشلها في زيجتها الأولى، وإنجابها طفلًا عمره 5 سنوات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إحالة أوراق "سفاح الجيزة" إلى فضيلة المفتي

قررت الدائرة 24 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم الكيلو 10 ونص برئاسة المستشار حسين مسلم إحالة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة الي فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا بتهمة قتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد.. وحددت المحكمة جلسة 28 مارس المقبل للنطق بالحكم.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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