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مصرع شخص واصابة اثنين اخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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لقي شخص مصرعه بينما إصيب أثنين آخرين بعد إنقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بطريق الصعيد بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم

كان اللواء محمود خليل مدير امن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي العام بوصول كل من هاني عزام حسن محمد 44 سنه ومقيم ساقلتة بمحافظة سوهاج "جثة هامدة" ومحمود محمد سعد أحمد 50 سنه ومقيم مدينة نصر "قائد السيارة" مصاب وحسن مصطفي محمد أبو الحسن 52 سنه ومقيم أدفو بمحافظة أسوان مصاب

تبين من تحريات مباحث مركز ملوي أن المتوفي والمصابين كانوا يستقلون سيارة قيالدة المصاب الأول بطريق الصعيد وأنقلبت بهم مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الأثنين الآخرين بإصابات مختلفة وتم نقل المتوفي لمشرحة مستشفي ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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