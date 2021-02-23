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طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:08 ص
مريض السمنة
مريض السمنة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، إن محمود سمير مريض السمنة المفرطة عانى من ضيق تنفس خلال اليومين الماضيين.

وأضاف "جودت"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن يمكن أن يكون أصيب بالتهاب رئوي، أو اشتباه كورونا، خاصة أن الطقس كان بارد جدا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن وفاته ليس له علاقة بمضاعفات العملية التي أجراها.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة المفرطة، أن زوجه المريض محمود سمير تواصلت معه وأبلغته بحالته الصحية، وطلب منها الذهاب إلى أقرب مستشفى، وبالفعل ذهبت به إلى المستشفى ولكن لم يتم الحاقه، معلقا: "اللي حصل قضاء وقدر، وربنا عايز كده".

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