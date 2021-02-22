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ساو باولو البرازيلي يخطط لضم دييجو كوستا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن نادي ساو باولو البرازيلي انضم إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الإسباني البرازيلي دييغو كوستا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن كوستا يجري حالياً مفاوضات مع نادي بالميراس البرازيلي لكن ساو باولو أيضاً أبدى اهتمامه بضمه.

ووفقاً لشبكة سكاي فإن النصر السعودي جدد رغبته في ضم كوستا وعرض عليه خمسة ملايين و200 ألف جنيه إسترليني مقابل الانضمام للفريق حتى صيف 2022، لكن اللاعب رغب في الحصول على ستة ملايين و900 ألف إسترليني عن المدة ذاتها، ليتراجع النادي السعودي عن ضمه.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فسخ تعاقده مع كوستا ومنذ ذلك الحين لم يحترف في أي فريق.

وكان عقد كوستا ينتهي بعد ستة أشهر من موعد الفسخ المبكر لكنه أبدى رغبته في الرحيل الآن لـ"أسباب شخصية".

وفاز كوستا بلقب الدوري الإسباني مع اتليتكو بعد أن سجل 27 هدفاً في موسم 2013-2014 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي.

وعاد كوستا إلى أتلتيكو في سبتمبر (أيلول) 2017 لكن فترته الاحترافية الثانية لم تكن على نفس القدر من النجاح.

وشارك كوستا في مباراتين فقط منذ البداية هذا الموسم بعدما عانى كثيراً من الإصابة في أربطة الساق بجانب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأيضاً معاناته من تجلط في الأوردة.

وتراجعت أيضاً مشاركات كوستا مع أتلتيكو بعد تعاقد النادي مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز من برشلونة.

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