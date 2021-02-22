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"مساعد وزير الداخلية الأسبق": تعديل قانون مكافحة الإرهاب سيقلل من فرص الإرهابيين لاستغلال الشقق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الإرهاب والجرائم الجنائية تبدأ من شخص يحاول الإندماج مع المجتمع لفترة ما، حيث إن غالبية الجرائم ترتبط بحلقات من تأجير السيارات والشقق، إلا أن تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" سيقلل من فرصه.

وأضاف "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التعديل فيه أن يقوم صاحب الشقة بإخطار الشرطة بالبيانات الكاملة للسكان الجدد، موضحًا أن الشرطة تؤدي دورها من خلال التحريات والكشف الجنائي ثم تسهيل الإجراءات، حيث إن أي شخص غير معلوم أوراقة من الممكن أن يستخدم الشقة في تخزين أسلحة أو متفجرات من قبل الإرهابيين.

وأشار إلى أن تم مواجه بؤرة إرهابية تستخدم مخازن مؤجرة لتخزين الأسلحة بها والإنطلاق للتخريب من خلالها، مؤكدة أنه لابد أن يتضمن التعديل الشقق والمخازن والمزارع، حيث إنها من الممكن أن تكون مركز إنطلاق للإرهاب.
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