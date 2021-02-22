Advertisements

بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت مصادر، أن قطاع الطب الوقائي أخطر جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهرين، وستة أشهر، بجرعة 0.5 سم حقناً بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بداية من اليوم الاثنين، فضلًا عن الجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

وأشارت المصادر، أنه يُصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمناً ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

وكشفت مصادر  حكومية عن الاستعداد لإطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال بينهما شهر لتشمل الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالنقط الفموية علي أن تتوفر التطعيمات في والوحدات والمراكز الصحية بسابين أحادى التكافؤ نمط 2.
 
وأعلنت المصادر تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 أشهر.

بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)
بالمستندات.. معلومات مهمة بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال (التفاصيل الكاملة)

أخبار تهمك

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

وكيل مروان محسن يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ 35 دقيقة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ ساعة و 18 دقيقة

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قيدها وحاول تجريدها من ملابسها.. عاطل يتحرش بـ"راقصة شهيرة" داخل شقتها بالهرم

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

وكيل مروان محسن يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي

09:58 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

08:11 م

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»