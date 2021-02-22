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وزارة الدفاع تدشن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا بمناطق المملكة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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دشنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عددًا من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).
وجُهزت المراكز في كلٍّ من: مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة, ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران, ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران, ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل, ومستشفيات القوات المسلحة بـالقصيم, وجازان, ووادي الدواسر.
ويأتي ذلك انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة, حيث جُهّز (16) مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

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