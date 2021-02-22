موعد عودة نجم الأهلي من الإيقاف

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات نجم الفريق عقب مواجهة سيمبا التنزاني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويغيب حسين الشحات نجم الفريق، بالوقت الحالي عن المباريات الإفريقية بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي "كاف" على خلفية أحداث النهائي السابق.





وكان كاف أقر عقوبة على حسين الشحات لاعب الفريق بالإيقاف 4 مباريات، بعد اشتباكه مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، والذي تلقى نفس العقوبة بعد اشتباكهم في نهائي النسخة الأخيرة.





ومن المنتظر أن يشارك الشحات، في مباراة الفريق ضد فيتا كلوب الكونغولي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.





ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.



