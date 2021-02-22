نجم تشيلسي حزين لوضع لاعب ريال مدريد

أكد الدولي الإسباني سيزار أزبيليكويتا، قائد تشيلسي، أنه حزين بشأن وضع زميله السابق إيدن هازارد، غير قادر على الاستمرارية في المنافسة مع ريال مدريد بنفس المستوى الذي تميز به مع "البلوز".





وقال أزبيليكويتا: "هازارد هو صديق عظيم لي وبالطبع يؤلمني أن أراه هكذا، لأنه لا يستطيع إظهار إمكانياته، خاصة أنه عندما كان هنا في تشيلسي، لم يكن يفوت بالكاد أي مباراة. لقد كان لاعبا منتظما للغاية وعلى الرغم من الضربات التي تعرض لها، كان دائما متاحا للعب".





وذكر المدافع الإسباني أن "رؤية أنه لا يستطيع الحفاظ على هذه الاستمرارية تؤلم أيضا.. آمل دون أدنى شك أن يتجاوز هذا في أسرع وقت ممكن".





ولم تسمح الإصابات المستمرة التي عانى منها البلجيكي له بإثبات الأداء الذي تييز به مع تشيلسي الذي غادره صيف 2019 للعب في صفوف الملكي مقابل 100 مليون يورو.





وفي هذا الصدد، قال قائد تشيلسي: "كان حلمه أن يلعب لريال مدريد، ويريد أن يظهر قدرته على ذلك".





وتعرض الجناح البلجيكي لإصابة عضلية مطلع فبراير/شباط الجاري، ما يبقيه خارج المنافسة لمدة شهر على الأقل، وعلى هذا النحو، لن يتمكن من اللعب مع "الميرينجي" في مواجهة أتالانتا الأربعاء بذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليج.



