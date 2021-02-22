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أسعار النفط تواصل القفز بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:37 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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واصلت أسعار النفط القفز بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار تراجع المعروض من الخام.


وتلقت أسعار الخام الدعم مع بطء عودة إنتاج النفط في ولاية "تكساس" الأمريكية بسبب موجة الطقس البارد.

وتشير التقديرات إلى أن الطقس البارد أدى إلى توقف ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط.

ومن جانبه، توقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع سعر خام "برنت" إلى 75 دولاراً في الربع الثالث مع توقعات تعافي الطلب على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 3.8 بالمائة إلى 61.49 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" بنسبة 3.5 بالمائة إلى 65.15 دولار للبرميل.

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