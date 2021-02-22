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مصطفى محمد.. فرعون مصري جديد يتلألأ في سماء الدوري التركي (أرقام)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:38 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
علاء خليف
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نجح مصطفى محمد نجم منتخب مصر والزمالك في فرض نفسه بقوة على الساحة الكروية في تركيا، بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة فريق جالاتا سراي التركي، خلال المباريات التي شارك فيها مع الفريق.

مصطفى محمد انتقل إلى نادي جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية الشراء النهائي في نهاية فترة اعارته مقابل 4 ملايين دولار حال اتفاق الطرفين.

استطاع مصطفى محمد أن يحجز مكانًا في تشكيلة فريقه الأساسية منذ اللحظة الأولى، وجذب أنظار عشاق وجماهير فريق جالاتا سراي بعد تألقه في أول مشاركاته مع الفريق التركي، لينال اشادة الجميع في تركيا سواء إدارة النادي أو الجهاز الفني والجماهير.

مصطفى محمد خاض 5 مباريات مع جالاتا سراي بإجمالي دقائق لعب فعلية 404 دقيقة، سجل 4 أهداف في شباك أندية اسطنبول باشاك شهير، وفنربخشة، وألانيا سبور، وقاسم باشا، ولعب دورًا كبيرًا في انتصارات فريقه خلال الفترة الأخيرة.

ساهم مصطفى محمد في صدارة جالاتا سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة،بفارق 3 نقاط عن فريقي بشكتاش وفنربخشة وكل منهما يمتلك 51 نقطة، بينما ودع مع فريقه بطولة كأس تركيا عقب الخسارة أمام فريق ألانيا سبور بنتيجة 3-2.

تألق "البلدوزر" مع فريق جالاتا سراي التركي جذب اهتمام بعض الأندية الأوروبية للتعاقد معه في مقدمتهم نادي كريستال بالاس الذي كشفت تقارير صحفية ارساله وفدًا من كشافي النادي لمتابعة اللاعب تمهيدًا لتقديم عرضًا للحصول على خدماته الصيف المقبل.

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