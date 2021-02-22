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خامنئي يصف نتنياهو بالـ"مهرج"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"المهرج"، مشددا على أنه لن يستطيع منع إيران من تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك.

 

وقال خامنئي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين خلال اجتماع لمجلس الخبراء الحكومي بحضور رئيس البلاد، حسن روحاني: "هذا المهرج الصهيوني يصرح دائما بأنه يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هم أكبر منه أن يمنعها".

 

وأضاف خامنئي: "إن ما يمنعنا من تصنيع الأسلحة النووية هي مبادئنا الإسلامية، التي تحظر إنتاج أي أسلحة دمار شامل سواء كانت نووية أو كيميائية".

 

وأكد نتنياهو مرارا أن إسرائيل متمسكة بمنع إيران، التي تعتبرها أكبر تهديد، من الحصول على أسلحة نووية وستفعل كل شيء ممكن من أجل ذلك.

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نتنياهو مهرج خامنئي اسرائيل

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