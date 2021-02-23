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إنجي علاء: مسلسل "كوفيد 25" 15 حلقة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:48 ص
كساب أحمد
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قالت الكاتبة إنجي علاء، إن تصوير مسلسل "كوفيد 25" صعب جدًا، حيث إنه يتكون من 15 حلقة وسيُذاع خلال موسم رمضان 2021، موضحة أن هذا المسلسل ليس خيال علمي، أن هذا المسلسل يعتمد على الصبغة الدرامية وبه قصص اجتماعية كبيرة عن مواطنين.
وأضافت "علاء"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس أن المسلسل مرهق في كتابته، متابعة: "الناس كلها بتعاني من كوفيد 19 وأنا بعاني من 25"، مشيرة إلى أن قصة مسلسل "كوفيد 25" خيالية، إلا أن به جزء علمي وليس تبنؤء بتطور الفيروس، مؤكدة أن المسلسل يتضمن الكثير من النصائح الاجتماعية.
وعقبت على تغطية وجوه أولادها خلال الصورة المنتشرة لهما، في الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدة أنها تحترم خصوصيهم، ولا يحق لها أن تنشر صور لهم قبل أن يكون هذا باختيارهم في المقام الأول، حيث إن السن القانوني للسوشيال ميديا 13 عام.
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