إنجي علاء: مسلسل "كوفيد 25" 15 حلقة

قالت الكاتبة إنجي علاء، إن تصوير مسلسل "كوفيد 25" صعب جدًا، حيث إنه يتكون من 15 حلقة وسيُذاع خلال موسم رمضان 2021، موضحة أن هذا المسلسل ليس خيال علمي، أن هذا المسلسل يعتمد على الصبغة الدرامية وبه قصص اجتماعية كبيرة عن مواطنين.





وأضافت "علاء"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس أن المسلسل مرهق في كتابته، متابعة: "الناس كلها بتعاني من كوفيد 19 وأنا بعاني من 25"، مشيرة إلى أن قصة مسلسل "كوفيد 25" خيالية، إلا أن به جزء علمي وليس تبنؤء بتطور الفيروس، مؤكدة أن المسلسل يتضمن الكثير من النصائح الاجتماعية.



