قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

تعد سوخوي من طراز "سو 35" مقاتلة جوية روسية، بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى جيل المقاتلات 4++، من تصميم شركة "سوخوي".





ويبلغ طولها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها الجوية فتصل إلى 2800 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 11 كيلومتر، وهي سرعة تفوق المقاتلة الأميركية الشبح أف 35 التي تبلغ سرعتها 1900 كيلومتر في الساعة .





أما مدى الطائرة فهو 3600 كيلومتر، وقد يصل أقصى مداها إلى 4500 كم، في حال تمت إضافة خزانات وقود خارجية.





ويمنح هذا المدى الطويل قدرة كبيرة للطائرة على الوصول إلى الأهداف البعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود إذا اقتضى الأمر، لكنها أيضا لديها القدرة على التزود بالوقود في الجو.





وتتسلح السوخوي 35 بمدفع رشاش داخلي يحتوى على 150 طلقة عيار 30 مم طراز (Gryazev-Shipunov GSh-30-1)، بالإضافة إلى 12 نقطة تعليق (نقطتين تعليق على حافتي الجناحين و6 نقاط تحت الجناحين و4 نقاط تحت هيكل الطائرة) يتم تحميلهم صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن.





زودت المقاتلة بأنواع متعددة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك نظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.



