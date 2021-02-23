Advertisements

قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:57 ص
طائرة سوخوي
طائرة سوخوي
كريم وزيري
Advertisements
تعد سوخوي من طراز "سو 35" مقاتلة جوية روسية، بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى جيل المقاتلات 4++، من تصميم شركة "سوخوي".

ويبلغ طولها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها الجوية فتصل إلى 2800 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 11 كيلومتر، وهي سرعة تفوق المقاتلة الأميركية الشبح أف 35 التي تبلغ سرعتها 1900 كيلومتر في الساعة.

أما مدى الطائرة فهو 3600 كيلومتر، وقد يصل أقصى مداها إلى 4500 كم، في حال تمت إضافة خزانات وقود خارجية.

ويمنح هذا المدى الطويل قدرة كبيرة للطائرة على الوصول إلى الأهداف البعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود إذا اقتضى الأمر، لكنها أيضا لديها القدرة على التزود بالوقود في الجو.

وتتسلح السوخوي 35 بمدفع رشاش داخلي يحتوى على 150 طلقة عيار 30 مم طراز (Gryazev-Shipunov GSh-30-1)، بالإضافة إلى 12 نقطة تعليق (نقطتين تعليق على حافتي الجناحين و6 نقاط تحت الجناحين و4 نقاط تحت هيكل الطائرة) يتم تحميلهم صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن.

زودت المقاتلة بأنواع متعددة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك نظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

كما أن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو- جو بعيدة المدى يؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال الجوي مع المقاتلات المعادية الحديثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوخوي 35 بوابة الفجر الفجر الطائرة سوخوي

أخبار تهمك

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ ربع ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 11 ساعة

قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إندونيسيا بصدد استلام أول دفعة من مقاتلات "سو-35 " الروسية

أكثر المقاتلات كفاءة في العالم.. 10 معلومات عن "سوخوى 34"

مصر تتعاقد على شراء مقاتلة السيادة الجوية الروسية "Su-35"

"سو 35".. كل ما تريد معرفته عن المقاتلة الروسية التي اشترتها مصر

بينهم مصر.. الدول التي تعاقدت لشراء المقاتلة الروسية "سو 35"

بعد صفقة الإمارات.. تعرف على أقوي الطائرات المقاتلة "f-35" الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»