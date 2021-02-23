محقق الحوادث الجوية: طائرات بوينغ 777 ذات أمان عالي (فيديو)

قال الطيار هاني جلال، كبير طيارين مصر للطيران الأسبق ومحقق الحوادث الجوية، إن جميع الطائرات المدنية والحربية يسمح لها أنها تطير بأمان بنصف محركاتها حتى تهبط في المطار المناسب، والطيارين مدربين على ذلك.





وأضاف "جلال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن محركات الطائرة يمكن أن تقف لسببين، أولها أن يحدث عطل في المحرك، والآخر هو تقسيم محركات الطائرة لثلاثة أقسام.





وأوضح م حقق الحوادث الجوية، أن طائرات بوينغ 777 تعتبر من الطائرات ذات أمان عالي، وبها أفران لحرق الوقود والهواء، ولابد أن تتدخل شركة الطيران، وسلطة الطيران المدني، ويجب أن يتم وقف الطراز حتى تنتهي التحقيقات.



