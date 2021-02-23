"التعليم" تفعّل الغياب الإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

عممت وزارة التربية والتعليم خلال خطاب مهم وزعته على المديريات عدة تنبيهات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال امتحاناتهم التي تبدأ في ٢٧ فبراير الجاري.





وقالت في هذا الخطاب: يجب التنبيه علي الطلاب باستلام أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحان، والتأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب.



