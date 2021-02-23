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"التعليم" تفعّل الغياب الإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:16 ص
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم خلال خطاب مهم وزعته على المديريات عدة تنبيهات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال امتحاناتهم التي تبدأ في ٢٧ فبراير الجاري.
وقالت في هذا الخطاب: يجب التنبيه علي الطلاب باستلام أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحان، والتأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب.
وأكدت الوزارة على أهمية "التنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف للحضور لكل جلسة امتحانية، على أن يسجل مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس حضور وغياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك علي الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطالب، أما بالنسبة لطلاب الدمج فيعقد لهم امتحانات ورقية طبقا للمعمول به".
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