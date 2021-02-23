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"التعليم" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: غلق موقع الامتحان بعد انتهاء زمن الإجابة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:46 ص
ريم محمود
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أكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل لجميع المديريات التعليمية على نقطتين خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي تبدأ في ٢٧ فبراير الجاري.
وشددت الوزارة في خطاب حصلت الفجر علي تفاصيله: سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان.
وأضافت: التنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة حيث سيتم غلق الموقع بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة.
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