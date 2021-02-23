ننشر إنجازات "التضامن" بمراكز التكوين المهني والصناعات الصغيرة

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 72 مركزا للتكوين المهني بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.





وتستعرض " الفجر " كافة التفاصيل حول الانجازات والجهود التي اتباعها الوزارة خلال السطور التالية:





تتمثل الفئات المستهدفة من التدريب بمراكز التكوين المهني:

- المتسربين من مراحل التعليم الأساسي.

- المتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي.

- الحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي.

- خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة. - العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الإعمال.

- ربات البيوت.

- أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.





هذا ويبلغ عدد الخريجين 1200 شخص، وتبلغ قيمة الإعانة 3.2 مليون جنيه.



