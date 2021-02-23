Advertisements

ننشر إنجازات "التضامن" بمراكز التكوين المهني والصناعات الصغيرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:48 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
Advertisements
تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 72 مركزا للتكوين المهني بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول الانجازات والجهود التي اتباعها الوزارة خلال السطور التالية:

تتمثل الفئات المستهدفة من التدريب بمراكز التكوين المهني:
- المتسربين من مراحل التعليم الأساسي.
- المتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي.
- الحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي.
- خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة. - العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الإعمال.
- ربات البيوت.
- أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.

هذا ويبلغ عدد الخريجين 1200 شخص، وتبلغ قيمة الإعانة 3.2 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني 3.2 مليون جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن بوابة الفجر الفجر الشباب

أخبار تهمك

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 10 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض السنوي لمنتجات التعليم المجتمعي بمشاركة 111 فريقا منتجا (صور)

وزير التكوين المهني والتشغيل يعلن عن احداث اختصاصات جديدة لهذه السنة التكوينية 2019/2018

ننشر المستندات المطلوبة للالتحاق بمراكز التكوين المهني التابع للتضامن

وزارتا التّكوين المهني والتّربية تتّفقان على تنفيذ برنامج الباكالوريا المهنية

65 بالمائة من حاملي الشهائد العليا في التكوين المهني يحصلون على مواطن عمل قارة

اتفاقية خماسية بقيمة 27.7 مليون أورو لتطوير مراكز التكوين المهني في تونس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

06:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»