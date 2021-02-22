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منة عرفة ترد بقوة على تكفير أحد المتابعين لها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرضت الفنانة منة عرفة للتنمر من أحد متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب أحد المتابعين تعليقا يتهمها من خلاله أنها لا تعرف شئ عن دينا وردت "عرفة" على هذا التعليق من خلال فيديو قائله: ": انت لا تعرف مدى علاقتى بربى حتى تكفرنى أو تتهمنى بعدم معرفتى لدينى الاسلامى.

واضافت منة عرفة: انا لا اهاجم اى شخص ولكن اتمنى ان يكون هناك نوعا من الخصوصية للشخصية العامة خاصة ان هذه الشخصية لا تتحدث عن فى الدين او تفتى فيه دون علم.

وتابعت منة: اتمنى من الجميع ان لا يتهك خصوصيتى ولك كل الحق فى ان تنتقد اعمالى التى اشارك فيها واننى اتفهم هذا الامر جيدا وهى وجهات نظر فقط.

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