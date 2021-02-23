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محام بالنقض يكشف كيفية التصرف عند تعرض أي شخص يتعرض لابتزاز إلكتروني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:50 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال المستشار وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إن أي شخص يتعرض لابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليه التوجه لمباحث الانترنت فورا.

وأضاف "إسماعيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن من يقوم بالابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بقوة القانون في حالة ثبوت الجريمة عليه.

وأشار إلى أنه يعتد بالرسائل الصوتية والمكتوبة كدليل على إدانة من يقوم بالابتزاز، موضحًا أنه تم التعامل مع العديد من القضايا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن العقوبة للمبتز تتراوح ما بين الحبس لمدة 6 شهور والغرامة من 3 آلاف جنيه وفي حالة تكرار عودة الابتزاز مرة أخرى يتم مضاعفة هذه الغرامة.

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