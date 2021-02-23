محام بالنقض يكشف كيفية التصرف عند تعرض أي شخص يتعرض لابتزاز إلكتروني

قال المستشار وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إن أي شخص يتعرض لابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليه التوجه لمباحث الانترنت فورا.





وأضاف "إسماعيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن من يقوم بالابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بقوة القانون في حالة ثبوت الجريمة عليه.



