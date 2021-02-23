"ضيق تنفس وبنهج".. تدهور حالة نجلاء بدر الصحية عقب إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة نجلاء بدر، تطورات حالتها الصحية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب إصابتها بكورونا.



وكتبت "بدر" قائله: "سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء".





وكانت قد أعلنت نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: "أنا كوفيدنينتين.. ربنا يستر.. دعواتكم".