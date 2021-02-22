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الأهالي يستغيثون بفرق الإنقاذ لإستخراج باقي ضحايا مركب الإسكندرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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إستغاث أهالي العامرية بالإسكندرية، وتحديدا من منطقة الهوارية، بالغطاسين بسرعة التوجه إلى منطقة وقوع حادث غرق مركب الصيد التي كانت تقل 17 شخصا أثناء عودتهم من رحلة زردة، وذلك لمساعدة قوات الإنقاذ النهري في إنتشال باقي ضحايا الحادث.

وإنعكست إستغاثات الأهالي على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل سرعة توجه عدد من الغطاسين إلى موقع الحادث، فيما أكد بالفعل عدد من الغطاسين مما شاركوا من قبل في عمليات إنقاذ سابقة بشاطئ النخيل توجهم إلى موقع وقوع حادث الغرق لمساعدة قوات الإنقاذ النهري هُناك.

 تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنهم أكثر من17 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.

وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث.

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