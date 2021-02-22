باتشيكو يختار تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيت بدوري أبطال إفريقيا





يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي على ملعب الأخير، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد نقطة واحدة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد ثلاثة نقاط.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة تونجيث السنغالي كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبوجبل





خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام.





خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد





خط الهجوم الأمامي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو





رأس الحربة: مروان حمدي.



