Advertisements

باتشيكو يختار تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيت بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي على ملعب الأخير، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد نقطة واحدة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد ثلاثة نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة تونجيث السنغالي كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل

خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الهجوم الأمامي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

رأس الحربة: مروان حمدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا تونجيث تونجيت باتشيكو الزمالك

أخبار تهمك

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

مصطفى محمد.. فرعون مصري جديد يتلألأ في سماء الدوري التركي (أرقام)

منذ ساعتين

"ضيق تنفس وبنهج".. تدهور حالة نجلاء بدر الصحية عقب إصابتها بكورونا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 8 ساعات

"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ أقل من نصف ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بي إن سبورتس تكشف عن مُعلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دور أبطال إفريقيا

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيت بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:12 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

12:07 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»