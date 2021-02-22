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واشنطن: حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن "واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد في الاتصال الهاتفي مع أشكنازي، على "إيمان إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة".

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