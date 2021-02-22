مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش.





ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي





في خط الدفاع.. محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد





في خط الوسط.. عمر السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، جونيور اجايي





في خط الهجوم.. والتر بواليا





ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد أن فاز أمام المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، فيما يتواجد سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.



