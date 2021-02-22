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بيلسا يوجه رسالة غريبة إلى إدارة ليدز يونايتد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
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وجه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، رسالة إلى إدارة النادي، حيث أكد لهم أنهم عليهم التريث في حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار تجديد عقده من عدمه.

وأوضح بييلسا الذي جدد عقده لسنة إضافية بعد قيادته ليدز الى دوري الأضواء العام الماضي، أن ذلك لا يعني عدم رغبته في البقاء في ملعب "ايلان رود". 

وقال الأرجنتيني إن هذا "أول شيء أريد أن أوضحه، لأن الأمر يبدو وأن الرئيس يعرض عليّ تمديدًا للعقد وأنا أؤجله". 

وتابع "يمكن تفسير ذلك على أن النادي لديه رغبة أكبر مني في البقاء ولكن ليس هذا هو الحال. لا أريد بأي شكل من الاشكال أن أضع نفسي فوق النادي. أكرر، لن أدرس أي خيارات أخرى حتى تنتهي مهمتي هنا في ليدز. ليست هناك تكهنات من جهتي".

يحتل ليدز الذي عاد إلى البريميرليغ بعد غياب 16 عامًا المركز الثاني عشر وهو مني بثلاث هزائم في آخر أربع مباريات. 
إلا أن الفريق حظي بإشادة لأدائه الهجومي وهو على بعد 10 نقاط من منطقة الهبوط. 

وأوضح مالك النادي الايطالي أندريا رادريدزاني بشكل علني عن رغبته في بقاء بييلسا على رأس الجهاز الفني وأنه في انتظار الارجنتيني لاتخاذ قراره. 

وأكد مدرب منتخب الأرجنتين السابق الذي يستضيف ساوثمبتون الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة على أن النتائج في الثلث الأخير من الموسم قد تغيّر السيناريو. 

وقال "إذا النادي يريد جوابًا قبل نهاية الموسم، سأجيبه قبل نهاية الموسم". 

وأردف صاحب الـ66 عامًا "ولكن إذا حصل ذلك، فسوف آخذ الوقت الكافي لإخبارهم أنه ينبغي عليهم التفكير فيما سيحدث في الجزء الأخير من الموسم".

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