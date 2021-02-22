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أول تعليق من هيفاء وهبي عقب حبس مدير أعمالها السابق
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:35 م
مي مرسي
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علقت الفنانة هيفاء وهبي على حبس مدير أعمالها السابق محمد وزيري 5 سنوات في تهمة التبديد والنصب، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت "وهبي" قائله: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله".
وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس لمدة 5 سنوات لمحمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.
وكتبت "وهبي" قائله: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله".
وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس لمدة 5 سنوات لمحمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.
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