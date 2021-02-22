أول تعليق من هيفاء وهبي عقب حبس مدير أعمالها السابق

علقت الفنانة هيفاء وهبي على حبس مدير أعمالها السابق محمد وزيري 5 سنوات في تهمة التبديد والنصب، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "وهبي" قائله: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله".



وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس لمدة 5 سنوات لمحمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.