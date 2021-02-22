شاهد.. الصور الأولى لحادث غرق مركب صيد في الإسكندرية



وحسب الصور المعروضة، فتشير بوجود تجمعات كبيرة من أهالي منطقة الهوارية بالعامرية من أجل تشغيل الإضاءات لمساعدة قوات الإنقاذ النهري في إستخراج باقي ضحايا الغرق.



كان تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنهم أكثر من17 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.



وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.



وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث.

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على الصور الأولى من موقع غرق مركب صيد وعلى متنهم 17 شخصا بينهما أطفال، وتحديدا بمنطقة الهوارية بالعامرية.