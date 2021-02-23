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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ صباح الاثنين على السواحل الغربية للبلاد وامتدت إلى الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبعض المناطق من الشرقية، حيث تساقطت عليهم أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها حبات من البرد.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن حالة عدم الاستقرار ستمتد غدا لتشمل معظم المناطق الشمالية للبلاد، وكافة محافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء.

وأضافت أن القاهرة الكبرى تشهد أمطار متوسطة وقد تغزر في بعض فترات اليوم، لافتة إلى أن شمال ووسط سيناء قد تصل الأمطار عليهم لحد السيول بسبب الطبيعة الجغرافية لهم، ودرجات الحرارة لن تشهد انخفاض كبير.

ولفتت إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من صباح الأربعاء، وبعض المناطق فقط هى من ستشهد أمطار خفيفة.

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