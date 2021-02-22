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ريال مدريد يفقد بنزيما ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الفرنسي زين الدي زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه التي ستواجه أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، أمام أتالانتا.


وتضم القائمة 11 لاعباً فقط من الفريق الأول ولم تشمل بنزيما بعدما لم يجتاز الاختبار الذي خضع له الإثنين للسفر إلى إيطاليا وخوض بعض الدقائق أمام أتالانتا.

وبعد أن تحدث المدير الفني زين الدين زيدان مع اللاعب، قرر المدرب تركه في المنزل.

وبذلك اضطر المدرب الفرنسي إلى تكرار نفس قائمة مباراة بلد الوليد في الليجا، والتي تضم ستة لاعبين من الفريق الرديف في ظل عدم اكتمال تعافي أي من اللاعبين المنتظر عودتهم: البلجيكي ايدن هازارد والاوروجوائي فيدي فالفيردي والبرازيلي رودريغو.

وتضم قائمة الإصابات أيضا: سرخيو راموس ومارسيلو وماليتاو وداني كارباخال وألبارو أودريوزولا.

وفي ما يلي قائمة 19 لاعباً تم استدعاؤهم للمباراة الأوروبية ضد أتالانتا:
حراس المرمى: كورتوا، لونين، دييغو التوب.
المدافعون: ناتشو، فاران، فيكتور تشوست، ميندي، ميغيل غوتيريز.
لاعبو الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، إيسكو، لوكاس فاسكيز، سيرخيو أريباس، أنطونيو بلانكو.
المهاجمون: ماركو أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، هوغو دورو.

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