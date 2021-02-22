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قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية تكثف انتشال جثامين مركب الهوارية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تكثف قوات الإنقاذ النهري والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية أعمال انتشال جثامين غرق نحو 13 شخصًا أثناء استقلالهم مركب بأحد بحيرات منطقة الهوارية بغرب المحافظة.

وشهدت بحيرة مريوط غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، غرق مركب صيد وعلى متنها 13 شخصا بينهما أطفال، وتحديدا بمنطقة الهوارية بالعامرية.

، تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنها أكثر من13 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.

وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.

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