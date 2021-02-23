التعليم تخاطب المديريات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم تنبيهًا مهما تم تعميمه علي المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري.





قالت الوزارة: يجب تشكيل غرفة عمليات على مستوي كل مديرية تعليمية لإدارة الامتحانات برئاسة كل من مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والإحصاء والموجه العام للمادة التي تجري فيها الامتحان.



