Advertisements

التعليم تخاطب المديريات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:41 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
Advertisements
أصدرت وزارة التربية والتعليم تنبيهًا مهما تم تعميمه علي المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري.

قالت الوزارة: يجب تشكيل غرفة عمليات على مستوي كل مديرية تعليمية لإدارة الامتحانات برئاسة كل من مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والإحصاء والموجه العام للمادة التي تجري فيها الامتحان.

ونبهت الوزارة على المديريات بعملً تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحانات بالمديرية وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم بوابة الفجر امتحانات الفجر

أخبار تهمك

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ أقل من ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 11 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 15 ساعة

قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

منذ 34 دقيقة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ ثلث ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على استعدادت تعليم كفرالشيخ لامتحانات أولى ثانوي بالنظام الجديد

بعد وقوع السيستم.. بدء الاختبار الورقي لطلاب أولى ثانوي في القليوبية

غرفة عمليات بـ"التعليم" لمتابعة امتحانات أولى وثانية ثانوي

"تعليم" السويس تناقش استعدادات امتحانات أولى وثانية ثانوي

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

تعليم الإسكندرية: لم نتلق شكاوي حول امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»