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اليوم..'الصحفيين' تبدأ تلقي الطعون والتنازلات بانتخابات التجديد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:36 ص
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
ميسون أبو الحسن
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تتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، الطعون والتنازلات للمرشحين، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، لمدة 5 أيام، على أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الأسماء النهائية بعد ذلك.

وكانت قد تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، 55 طلب للترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، و6 طلبات للترشح على مقعد النقيب، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021.

وقالت اللجنة إن المرشح وقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات، التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

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