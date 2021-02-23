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تعرف على اختصاصات لجنة "القيم" بلائحة مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، اختصاصات لجنة القيم بالمجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق عليها من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف 6 اختصاصات هامة للجنة القيم طبقًا للائحة وهي كالتالي:

1- النظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بواجبات العضوية.

2- يُحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

3- تخطر اللجنة العضو كتابةً للحضور فى الميعاد الذى تحدده، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المُحدد عن 7 أيام.

4- لا يحضر اجتماعاتها من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور.

5- للجنة أن تصدر قرارا مسببًا بحفظ الموضوع المُحال إليها قِبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابةً.

6- للجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة.
تعرف على اختصاصات لجنة "القيم" بلائحة مجلس الشيوخ (إنفوجراف)
تعرف على اختصاصات لجنة "القيم" بلائحة مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

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